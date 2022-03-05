"حرب بوتين" تحرج اليمين المتطرف في أوروبا

2022/03/05 | 18:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وضع الغزو الروسي لأوكرانيا، كبرى حركات اليمين المتطرف في أوروبا، في موقف حرج ما بين ولائها الإيديولوجي للرئيس الروسي فلاديمير بوتين وتضامها مع كييف، محملة في الوقت نفسه المسؤولية في النزاع إلى الغرب.

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