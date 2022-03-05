الزراعة توجه بتأجيل تسديد القروض والفوائد المترتبة لفئتين

2022/03/05 | 18:55 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- محمد الطالبي

أعلنت وزارة الزراعة، اليوم السبت، التوجه نحو تأجيل تسديد القروض وإلغاء الفوائد المترتبة على مربي الأسماك والدواجن.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة مهدي سهر الجبوري في تصريح خاص لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "وزارة الزراعة خاطبت اللجنة العليا للمبادرة الزراعية بخصوص إلغاء الفوائد وتأجيل تسديد القروض المترتبة على مربي الأسماك والدواجن وتضمين ذلك في قانون الموازنة للعام الحالي كما حصل في موازنة العام الماضي"، لافتاً الى أن "الوزارة بانتظار الرد من مكتب رئيس الوزراء بهذا الخصوص، وسيكون البت بهذا الأمر قريباً".

وأضاف الجبوري، أن "اجتماعاً عقد قبل يومين مع مربي الأسماك وتم طرح مشاريعهم مع مشاريع أصحاب الدواجن ومفاتحة اللجنة العليا للمبادرة الزراعية التي يرأسها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي"، مؤكداً أنه "سيتم تحديد موعد لعقد الجلسة الأولى للمبادرة الزراعية من قبل رئيس الوزراء، بهدف إقرار آليات عمل الوزارة، وسيكون المصرف الزراعي منفذاً لقرارات الوزارة".

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