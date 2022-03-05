ملعب المدينة يثير إعجاب الوفد الإماراتي

2022/03/05 | 18:59 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..أبدى وفد المنتخبِ الإماراتي، السبت، اعجابه بمَلعب المدينةِ الدولي الذي سيحتضنُ مواجهةَ العراق والإمارات ضمن التصفياتِ المُؤهلة لمونديال قطر 2022.وذكر اتحاد الكرة في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ ان “الوفد الإماراتي ابدى إعجابه بمَلعبِ المدينةِ الدولي، وبأرضيته الممتازة ومرافقات الملعب بشكلٍ عام، مؤكدين على استحقاقِ العراق وعودته لاحتضانِ المُباريات الدوليّة، وإنهم أول المساهمين […]

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