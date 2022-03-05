اللامرئي - سعود سالم

2022/03/05 | 19:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعود_سالم ↱ ◻ كان على الدوام يشعر بأنه زائد عن الحاجة ولم تكن هناك أية احداث مهمة في حياته وأن حياته لم تكن تشكل في أي حال من الأحوال قصة مثيرة وفي أغلب المواقف كان يصاحبه الشعور بعدم ضرورة تواجده ويعيش أغلب المواقف كأنها أحلام والحلم كان بالنسبة اليه مسرح حياته الحقيقية غير ان الحلم كان يقوده ايضا إلى حضور مروع لكل الأشياء المرعبة الي تمسه في العالم وأحلامه كانت في الحقيقة كوابيس مزعجة الجوع والي ......





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