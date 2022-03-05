86 مليار دولار تبخرت من العملات الرقمية في 24 ساعة

2022/03/05 | 19:07 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..سيطر اللون الأحمر على منصات العملات الرقمية لتشهد السوق جلسة صادمة، تسببت في خسائر أكثر من 86 مليار دولار خلال الـ 24 ساعة الماضية.وتسببت تصريحات حديثة لرئيس البنك المركزي الأميركي، جيروم باول، في تحول السوق إلى الخسائر، حيث كشف أمام الكونغرس، أن العملات الرقمية هي وسيلة لخرق القانون، وأنه لا يجب على […]

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