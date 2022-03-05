بلينكن يزور الحدود الأوكرانية فيما يتدفق اللاجئون إلى بولندا

2022/03/05 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

زار وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن ،اليوم السبت، الحدود البولندية الأوكرانية التي عبرها مئات آلاف الأشخاص هرب منذ بدء الغزو الروسي لأوكرانيا في 24 شباط/فبراير.

وأطلع المسؤولون البولنديون بلينكن على الأزمة الإنسانية التي تسبب بها الغزو الروسي، وشوهد مئات الأوكرانيين وهم يجتازون معبر كورتجوفا كراكوفيتس.

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