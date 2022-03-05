مسؤول غربي: القوات الروسية مستعدة لقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام

2022/03/05 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دخلت الحرب التي تشنها روسيا على أوكرانيا يومها العاشر، وقد أعلن الجيش الأوكراني أن القوات الروسية بدأت ضرب طوق حول العاصمة كييف وخاركيف ثاني أكبر مدينة في البلاد لمحاصرتهما.

وتأتي هذه التطورات، في وقت ذكر فيه مسؤول استخباراتي غربي أن الروس مستعدون لقصف المدن الأوكرانية حتى الاستسلام, وبالتوازي مع ذلك، أكدت سلطات كييف أن التعزيزات العسكرية من الدول الحليفة ستوزع على الجبهات، في وقت اتهم رئيس الوزراء الأوكراني الجيش الروسي بقصف المستشفيات والمدارس.

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