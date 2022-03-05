2022/03/05 | 19:07 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأمم المتحدة: مقتل 351 مدنيا وإصابة 707 آخرين منذ بدء الهجوم الروسي على اوكرانيا

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