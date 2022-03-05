2022/03/05 | 19:16 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت القوات المسلحة الأوكرانية مقطع فيديو أظهر إسقاط طائرة مروحية روسية.وتمكنت شبكة CNN من تحديد الموقع الجغرافي لالتقاط الفيديو.وتتضمن المنطقة التي تم تصوير الحادثة فيها قاعدة يدير الروس فيها عمليات جوية.وكانت تعرضت مؤخرًا لهجوم من قبل القوات الأوكرانية.في حين لم تتمكن CNN من التحقق من وقت حدوث ذلك.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. لحظة إسقاط طائرة مروحية روسية في أوكرانيا) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. لحظة إسقاط طائرة مروحية روسية في أوكرانيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).