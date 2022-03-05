اتحاد المصارعة الدولي يقر بشرعية نظيره العراقي (وثيقة)

2022/03/05 | 19:16 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد..اقر الاتحاد الدولي للمصارعة، بشرعية رئاسة شعلان التميمي للاتحاد العراقي للمصارعة.وفيما يلي نص كتاب الاتحاد الدولي الذي حصلت وكالة/ المعلومة/ على نسخة منه: “نحيطكم علمًا بأن الاتحاد الدولي للمصارعة (الهيئة الحاكمة لرياضة المصارعة في العالم ) تعترف رسميًا بالهيئة الادارية لاتحاد المصارعة العراقي برئاسة السيد الرئيس شعلان التميمي .نأمل ، تحت […]

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