مدرب يوفنتوس: ديبالا تعرض لانتكاسة جديدة

2022/03/05 | 19:26 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واع

أكد ماسيمليانو أليجري، المدير الفني ليوفنتوس، أن باولو ديبالا نجم الفريق، تعرض لانتكاسة جديدة بعدما شعر بألم في العضلات، خلال مشاركته في مران الأمس.

ويستعد يوفنتوس لمواجهة نظيره سبيزيا، مساء غدٍ الأحد، بملعب أليانز ستاديوم بتورينو، ضمن الجولة 28 من الدوري الإيطالي.

وقال أليجري في المؤتمر الصحفي: "سبيزيا فاز بأربع مباريات خارج أرضه، إنه فريق يترك 3 لاعبين دائما في الهجوم".

وأضاف: "ديبالا غادر تدريب الأمس مبكرًا بسبب ألم في عضلاته، لم يشعر أن ساقه بخير، لذلك لن يكون معنا غدًا، كان يعاني من مشكلة".

وتابع: "بونوتشي خارج مباراة الغد، علينا أن نشكره لأنه لعب مباريات لم يكن فيها بخير، ساندرو يتقدم بشكل جيد وأعتقد أنني سأستعين به في فياريال".

وواصل: "لن يتم استدعاء دي تشيليو بسبب مشكلة في الركبة، كان يعاني منها لفترة من الوقت، وعلينا إراحته غدًا، بينما كيليني ما زال خارجا".

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