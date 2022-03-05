2022/03/05 | 19:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 2Z6PQs19H_w

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب محمد الصيهود لوان نيوز: اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية اعاد العراق الى "المربع الاول") نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب محمد الصيهود لوان نيوز: اعادة فتح باب الترشيح لرئاسة الجمهورية اعاد العراق الى "المربع الاول") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).