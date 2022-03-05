مقرب منه يوضح تفاصيل اعتقال العميد خلدون الخربيط بعد انتقاده الحلبوسي

2022/03/05 | 19:33 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..أوضح مصدر مقرب من العميد خلدون محسن الخربيط ، السبت، تفاصيل عملية اعتقاله من قبل قوة امنية شرقي مدينة الرمادي .وقال سعدون الخربيط، ابن أخ الضابط المعتقل لوكالة / المعلومة/ ان “جهات أمنية اعتقلت العميد خلدون محسن الخربيط على خلفية انتقاده لرئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي وادارة الانبار والمتنفذين فيها عبر […]

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