نحو 1,37 مليون أوكراني فرّوا من بلدهم الى دول مجاورة

2022/03/05 | 19:37 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

فرّ نحو 1,37 مليون شخص من أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي لهذا البلد في 24 شباط/فبراير الماضي، بحسب آخر أرقام الأمم المتحدة التي صدرت ،اليوم السبت.

وأشارت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على موقعها إلى وصول عدد الفارّين من أوكرانيا إلى 1,368,864 لاجئًا عند الساعة 12,15 بتوقيت غرينتش، أي بما يزيد بنحو 160 ألف لاجئ عن التعداد السابق الذي نُشر الجمعة.

وتتوقع السلطات والأمم المتحدة أن يزداد تدفّق اللاجئين في وقت يواصل الجيش الروسي تقدّمه في أوكرانيا، مع استمرار القتال حول العاصمة كييف.

وقالت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في تغريدة السبت “فرّ 1,3 مليون شخص من أوكرانيا بحثًا عن مكان آمن.



وما لم ينتهِ الصراع فورًا، قد يضطرّ ملايين آخرون إلى الفرار”.

وتتوقع الأمم المتحدة أن يغادر أربعة ملايين شخص البلاد هربًا من الحرب.

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