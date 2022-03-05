التجارة تعلن عن تجهيز وجبة جديدة من الطحين ومفردات السلة الغذائية

2022/03/05 | 19:40 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يشكو مواطنون من ارتفاع الأسعار الذي طال أصناف المواد الغذائية المختلفة، من بينها الطحين.

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