منظمة الاغذية العالمية: ارتفاع قياسي بأسعار الاغذية في شباط.. 24% عن العام الماضي

2022/03/05 | 19:45 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: متابعة

أعلنت منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة “FAO” عن ارتفاع المعيار القياسي لأسعار الأغذية العالمية في فبراير/شباط الماضي ليصل إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تصدّرت الزيوت النباتية ومنتجات الألبان هذا الارتفاع.

جاء ذلك في بيان للمنظمة حيث أوضحت: “بلغ متوسط مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الأغذية 140.7 نقاط في فبراير/شباط، أي بزيادة نسبتها 3.9 في المائة عن مستواه في يناير/كانون الثاني، وأعلى بنسبة 24.1 في المائة من مستواه في العام الماضي، وأعلى بنسبة 3.1 نقطة من المستوى الذي وصل إليه في فبراير/شباط 2011.



ويتعقّب هذا المؤشر التغيرات الشهرية في الأسعار الدولية للسلع الغذائية الأساسية الأكثر تداولًا”.

وأضافت: “قاد مؤشر منظمة الأغذية والزراعة لأسعار الزيوت النباتية هذه الزيادة، إذ ارتفع بنسبة 8.5 في المائة عن الشهر الماضي ليصل إلى مستوى قياسي جديد، مدفوعًا في الغالب بزيادة أسعار زيوت النخيل وفول الصويا ودوّار الشمس.



وقد كانت الزيادة الحادة في مؤشر أسعار الخضروات مدفوعة بشكل أساسي بالطلب العالمي المستدام على الواردات، والتي تزامنت مع بعض العوامل على جانب العرض، بما في ذلك انخفاض توافر الكميات المتاحة للتصدير من زيت النخيل من إندونيسيا، وهي المصدّر الأكبر في العالم، وانخفاض توقعات إنتاج فول الصويا في أمريكا الجنوبية.

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