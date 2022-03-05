الأردن: دخول الأوكرانيين إلى المملكة بدون تأشيرة.. ومنحهم إقامات مؤقتة

2022/03/05 | 19:47 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، السبت، أن الأردن قرر السماح لأفراد أسر الجالية الأوكرانية وأقربائهم دخول المملكة من دون تأشيراتٍ مسبقة، ومنحهم إقامات مُؤقتة لأسباب إنسانية.

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