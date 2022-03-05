الدفاع المدني تخمد حريق الشورجة

2022/03/05 | 19:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، إخماد حريق اندلع داخل بناية تجارية بمنطقة الشورجة وسط بغداد.

وأوضحت مديرية الدفاع المدني في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "تم تعزيز موقع الحادث بالعديد من فرق الاطفاء الاختصاصية من مراكز الدفاع المدني في جانب بغداد الرصافة، لاحكام السيطرة واخماد الحريق ومنع توسع النيران إلى طوابق البناية والابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث".

وأضاف البيان، أن "الفرق أنهت اعمالها من دون تسجيل اصابات بشرية، مع تحجيم الاضرار المادية داخل البناية المحترقة"، مشيرا إلى أنه "تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق".

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