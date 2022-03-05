150 نائباً.. مفاجأة مدوية يروي تفاصيلها نائب عن الإطار بشأن تحالف الثبات بالبرلمان

2022/03/05 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

كشف النائب عن دولة القانون المنضوي في الإطار التنسيقي، كاظم الحيدري، اليوم السبت، عن مفاجأة مدوية بشأن تحالف الثبات في البرلمان.

وقال الحيدري في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إن "الاطار التنسيقي يتمدد بعنوان تحالف الثبات الوطني، حيث ان العدد وصل الى ما يقارب 140 نائباً ومن المرجح ان يصل الى أكثر من 150 نائباً قبل شهر رمضان المقبل".

وأضاف، أننا "نعمل للتوصل الى اتفاقات مع التيار الصدري لعبور مرحلة الانسداد السياسي وفي حال لم يتم التوافق مع التيار فإن الأمور ستكون معقدة بشكل كبير جداً".

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