السيطرة على حريق الشورجة

2022/03/05 | 20:01 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم السبت، اخماد حريق البناية التجارية في شارع النهر وسط الشورجة ببغداد .

وقالت المديرية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، ان "فرق الدفاع المدني تمكنت من السيطرة واخماد حادث حريق اندلع داخل بناية تجارية متعددة الطوابق تحتوي على مخازن تجارية كبيرة متخذة لخزن وتجارة الملابس في شارع النهر منطقة الشورجة وسط بغداد".

وأضافت انه "تم تعزيز موقع الحادث بالعديد من فرق الاطفاء الاختصاصية ومن عدة مراكز دفاع مدني في جانب بغداد الرصافة من اجل احكام السيطرة واخماد الحريق ومنع توسع النيران إلى طوابق البناية والابنية التجارية المجاورة لموقع الحادث نظرا لأهمية السوق التجاري الاقتصادية"، مشيرة الى ان "الفرق انهت اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية داخل البناية المحترقة".

ولفتت الى انه "تم فتح تحقيق بالاعتماد على تقرير خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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