تشيلسي يدك شباك بيرنلي برباعية في البريميرليج

2022/03/05 | 20:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ حقق فريق تشيلسي فوزاً عريضاً بتغلبه على بيرنلي بأربعة أهداف دون رد، اليوم السبت.والتقى الفريقان على ملعب تيرف مور ضمن الجولة 28 من الدوري الانجليزي الممتاز البريميرليج.وتناوب على تسجيل رباعية تشيلسي كل من ريس جيمس في الدقيقة 47 وكاي هافيرتز هدفين في الدقيقتين 52 و55 وكرستيان بوليسيتش في الدقيقة 69.وبهذا […]

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