بعد التجاوز على القضاء.. النصر يحذر من تكرار الاعتداءات

2022/03/05 | 20:03 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..حذر ائتلاف النصر ، السبت ، من تكرار حالات الاعتداء والتدخل بعمل السلطة القضائية مرة اخرى، موضحاً أن عدم وجود رادع لهذا التجاوز سيفتح نافذة تدخلات بعمل القضاء في المستقبل.وقال عضو الائتلاف عزام الحمداني في تصريح لوكالة / المعلومة /، إن “التدخل بعمل القضاء هو تجاوز على هيبته وسيادته وعلى المحكمة أن […]

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