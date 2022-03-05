الأزمة الروسية-الأوكرانية الحالية بينت مدى جهل العالم بالسياسة - لينا صلاح الدين

2022/03/05 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#لينا_صلاح_الدين إنه من المثير للسخرية في هذه الأيام أن نشهد البروباغاندا الغربية وهي تستثير عواطف الناس لتقوم بإلقاء اللوم الكامل على روسيا في حين أنها تتسلل ببطء إلى خارج المشهد.



ولكن ما ينبغي فعله هو استغلال الأزمة الحالية كفرصة لكشف الخلل في النظام السياسي العالمي الذي يسمح بحدوث مثل هذه الأزمة في المقام الأول، لذا فنحن بحاجة إلى تحليل الواقعة من منطلق حيادي وتأريخي.لقد شهدت العلاقات السوفيتية-الأمريك ......





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