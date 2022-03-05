أربعة سيناريوهات للأزمة اليمنية (التغيير الفوضى الحرب الأهلية، الاستبداد) - نجيب غلاب

2022/03/05 | 20:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#نجيب_غلاب قدمت هذه الورقة في الندوة التي اقامها تيار المستقبل صباح الأحد 18 ابريل 2011م في العاصمة صنعاء وكان عنوان الندوة بعنوان "الانتقال الأمن للسلطة ومخاطر انهيار الدولة"..أعيد نشرها هنا بنصها دون تغيير حرف واحد لتوضيح أن مخاطر لحظات الانفعال الثوري والضغط الذي مورس على العقول حتى لا تفكر وكيف بإمكان الشعارات ان تقود الناس الى الفوضى ويتم محاصرة التغيير ومن يطلع على الورقة سيجد ان السيناريوا الرابع ......





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