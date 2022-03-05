وفد رياضي اماراتي يصل بغداد ويطلع على ملعب الحبيبية

2022/03/05 | 20:11 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يحتل المنتخب العراقي الترتيب 5 في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط.

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