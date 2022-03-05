المحكمة العليا الامريكية تدعم التجسس على المسلمين في الولايات المتحدة

2022/03/05 | 20:12 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / ترجمة ..وجهت المحكمة العليا الامريكية ضربة لدعوى رفعها ثلاثة رجال مسلمين اتهموا مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتجسس عليهم بسبب دينهم.وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية في تقرير ترجمته وكالة /المعلومة/ انه ” وعلى الرغم من ان المحكمة لم تغلق الدعوى بالكامل فقد حكمت بالإجماع بأن للحكومة الحق في التذرع بامتياز أسرار الدولة لرفض تقديم […]

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