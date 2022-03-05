بوتين: العقوبات المفروضة على روسيا تعادل

2022/03/05 | 20:18 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، السبت، إن العقوبات المفروضة على بلاده "تعادل إعلان الحرب".

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