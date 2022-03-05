2022/03/05 | 20:20 - المصدر: الحرة عراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - الصابئة المندائيون.. وجود مهدد رغم الامتداد التاريخي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: bMZZvJ0K0jU
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - الصابئة المندائيون.. وجود مهدد رغم الامتداد التاريخي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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