2022/03/05 | 20:20 - المصدر: الحرة عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: bMZZvJ0K0jU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. من أربيل - الصابئة المندائيون.. وجود مهدد رغم الامتداد التاريخي) نشر أولاً على موقع (الحرة عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. من أربيل - الصابئة المندائيون.. وجود مهدد رغم الامتداد التاريخي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة عراق).