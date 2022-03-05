2022/03/05 | 20:20 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: D-RgfhGC9jE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. متظاهرو عشيرة البدور ينهون اعتصامهم أمام حقل الناصرية النفطي) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. متظاهرو عشيرة البدور ينهون اعتصامهم أمام حقل الناصرية النفطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).