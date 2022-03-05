اقتصادي يبين سبب خفض انتاج النفط اليومي في ظل ارتفاع الأسعار

2022/03/05 | 20:24 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة / خاص..بين الخبير الاقتصادي إبراهيم الشمري، السبت، سبب خفض انتاج النفط اليومي للعراق رغم ارتفاع أسعاره بشكل كبير نتيجة الحرب الروسية الأوكرانية.وقال الشمري في تصريح لوكالة /المعلومة/، إنه “بحسب منظمة أوبك فان خفض أنتاج النفط يحافظ على ارتفاع أسعاره على المدى البعيد، لذلك تقوم جميع الدول التي تعمل تحت ظل المنظمة بخفض […]

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