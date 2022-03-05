ميسان.. إنزال جوي يطيح بمطلوبين بالمخدرات واستهداف الشركات النفطية

2022/03/05 | 20:24 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، عن القبض على اربعة مطلوبين بتهريب المخدرات واستهداف الشركات النفطية، عبر إنزال جوي في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، إنه "خلال عملية نوعية وبإشراف مباشر و ميداني من قبل قائد عمليات ميسان وبعملية انزال جوي تم القبض على (اربعة) متهمين بجرائم مختلفة من بينها المتاجرة بالمخدرات وابتزاز وتهديد الشركات النفطية العاملة في المحافظة من خلال المطالبة بالاموال وفي حال عدم دفعها لهم يتم استهدفها من قبل هؤلاء المتهمين".

وأشارت إلى أنه "تم إلقاء القبض عليهم في اهوار مدينة العمارة، بعد متابعة مستمرة، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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