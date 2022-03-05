2022/03/05 | 20:25 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العسكري: ينبغي القبض على “ابو رغيف” ووضع “الكاظمي” خلف القضبان) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العسكري: ينبغي القبض على “ابو رغيف” ووضع “الكاظمي” خلف القضبان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).