عملية إنزال جوي تطيح بأربعة مطلوبين في ميسان

2022/03/05 | 20:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان - واعأعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم السبت، القبض على أربعة مطلوبين بتهريب المخدرات واستهداف الشركات النفطية في ميسان.وذكرت الخلية في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "خلال عملية نوعية وبإشراف مباشر وميداني من قبل قائد عمليات ميسان وبعملية انزال جوي تم القبض على (اربعة) متهمين بجرائم مختلفة من بينها المتاجرة بالمخدرات وابتزاز وتهديد الشركات النفطية العاملة في المحافظة من خلال المطالبة بالاموال وفي حال عدم دفعها لهم يتم استهدفها من قبل هؤلاء المتهمين".وبينت أنه "تم إلقاء القبض عليهم في اهوار مدينة العمارة، بعد متابعة مستمرة، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".

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