2022/03/05 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تعرض خط نقل الطاقة الكهربائية للضغط الفائق (حديثة- غرب بغداد) لهجمة تخريبية

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