الإطاحة باربعة مطلوبين بتهريب المخدرات واستهداف الشركات النفطية بانزال جوي بميسان

2022/03/05 | 20:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – بغدادأعلنت خلية الاعلام الأمني، اليوم السبت، الإطاحة بأربعة مطلوبين بتهريب المخدرات واستهداف الشركات النفطية بعملية انزال جوي في محافظة ميسان.

وقالت الخلية في بيان تلقته (بغداد اليوم): "خلال عملية نوعية وبإشراف مباشر و ميداني من قبل قائد عمليات ميسان وبعملية انزال جوي تم القبض على (اربعة) متهمين بجرائم مختلفة من بينها المتاجرة بالمخدرات وابتزاز وتهديد الشركات النفطية العاملة في المحافظة من خلال المطالبة بالأموال وفي حال عدم دفعها لهم يتم استهدافها من قبل هؤلاء المتهمين".

وأضافت انه "تم إلقاء القبض عليهم في اهوار مدينة العمارة، بعد متابعة مستمرة، وإحالتهم إلى القضاء لينالوا جزائهم العادل".

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