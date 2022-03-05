2022/03/05 | 20:37 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص..بين عضو تحالف الفتح محمود الحياني، السبت، أن قرارات المحكمة الاتحادية صدمت بعض الاطراف السياسية ووقفت ضد مطامعهم الشخصية، فيما لفت إلى أنها منعت الخروق الدستورية.وقال الحياني لوكالة / المعلومة /، إن “المحكمة الاتحادية تمثل قرارا عراقيا وصمام الأمان للعملية السياسية والحفاظ على الدستور ومنع الخروق من مختلف الجهات السياسية”، متسائلا ” […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الفتح: قرارات الاتحادية صدمت جهات سياسية ومنعت خروق دستورية) نشر أولاً على موقع (وكالة المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الفتح: قرارات الاتحادية صدمت جهات سياسية ومنعت خروق دستورية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة المعلومة).