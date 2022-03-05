احصائية اممية باعداد القتلى من المدنيين في أوكرانيا

2022/03/05 | 20:42 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- غالبية القتلى والمصابين بين المدنيين سقطوا نتيجة استخدام أسلحة تفجيرية ذات تأثير واسع النطاق.

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