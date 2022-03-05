2022/03/05 | 20:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في 2 و3 مارس/ آذار حجز أشخاص من حول العالم 61 ألف ليلة في أوكرانيا، وفق المتحدث باسم Airbnb، كاشفًا أنّ أكثر من نصف هذه الحجوزات قام بها أمريكيون.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (حجز 61 ألف ليلة إقامة في أوكرانيا عبر Airbnb من أشخاص لن يذهبوا إليها.. لماذا؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (حجز 61 ألف ليلة إقامة في أوكرانيا عبر Airbnb من أشخاص لن يذهبوا إليها.. لماذا؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).