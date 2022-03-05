سياسي امريكي : ايدي واشنطن والناتو ملطخة بالدم في اوكرانيا

2022/03/05 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … اكد الكاتب والمحلل السياسي الامريكي بيل دوريس ان واشنطن هندست الازمة الاوكرانية من أجل إلحاق الضرر ليس بروسيا فقط ، بل بالكتلة الناشئة للدول التي تسعى إلى الاستقلال الاقتصادي عن الولايات المتحدة.ونقلت قناة (برس تي في) في مقابلة ترجمتها وكالة /المعلومة/ عن دوريس قوله إن ” كبريات الشركات الامريكية تدرك أن […]

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