2022/03/05 | 21:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق - فريق التحرير

يستعد المنتخب العراقي لمواجهة الإمارات على ملعب المدينة الدولي شرقي العاصمة بغداد، ضمن التصفيات الآسيويّة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

قالت صفحات رياضية إن مدير الشركة المنفذة يحاول الضغط على وزارة الشباب والرياضة والتهديد بعدم إقامة مباراة الإمارات المقبلة

وكان الاتحاد العراقي لكرة القدم قد أعلن في 27 شباط/فبراير الماضي رفع الحظر عن الملاعب العراقية، بشكل رسمي.

وقال رئيس الاتحاد العراقي لكرة القدم عدنان درجال في بيان تلقته إن "منتخبنا الوطني سيلاقي شقيقه الاماراتي في بغداد على ملعب المدينة الدولي، ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022".

وأشار معنيون في الشأن الرياضي إلى أهمية قرار رفع الحظر و"توقيته الجيد" الذي "يصب بمصلحة المنتخب الوطني إذا ما تعاملنا معه باحترافية".

لكن الاستعدادات تطالها بعض المعرقلات، وقد كان آخرها ما نشرته صفحة "معرض الكرة العراقية المصور" في فيسبوك، وما وصفته بـ "الموقف الغريب والمحرج للعراق قبل مباراتنا المصيرية".

وقالت الصفحة، إنّ "مدير الشركة المنفذة لملعب المدينة الدولي فلاح منفي أمر كوادره بمغادرة الملعب من دون تدريب الجهات المختصة في الوزارة" على الرغم من أنّ "العقد ينص على تدريب كوادر من الوزارة لتشغيل الملعب وأجهزته".

وأشارت الصفحة المتخصصة، إلى أنّ "منفي يحاول الضغط على وزارة الشباب والرياضة والتهديد بعدم إقامة مباراة الإمارات المقبلة إلا بتسليم الدفعة الأخيرة وهو ما ينافي نص العقد المبرم بين الطرفين".

ونقلت عن الدائرة الهندسية بالوزارة، "تسجيلها أكثر من 100 مخالفة للمواصفات بعد التسليم الأولي".

وأضحت الصفحة، أنّ "العقد المبرم بين الشركة والوزارة ينص على منح الدفعة الأخيرة بعد الانتهاء من إكمال النواقص في الملعب والتي لم تكمل حتى الآن".

فيما نقلت صفحات رياضية أخرى معلومات عن تشكيل غرفة عمليات تتكون من أمين بغداد ووزير الشباب والرياضة والجهات الأمنية، والتي ستجتمع خلال اليومين المقبلين من أجل المباشرة بوضع الحلول للتجاوزات حول مقتربات ملعب المدينة استعدادًا لاستقبال المنتخب الإماراتي.

ويقع ملعب المدينة إلى الجانب الشرقي من طريق قناة الجيش وضمن منطقة الحبيبية التابعة لمدينة الصدر.

ومع وجود الملعب في منطقة مكتظة بالسكان وقرب معارض للسيارات، تنتشر ظاهرة تربية المواشي كالأغنام بالقرب من الملعب، الأمر الذي حذر منه المتابعون مرارًا.

وتناقلت صفحات رياضية على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات الأخيرة صورًا قالت إنها نظهر مشهد الشارع المؤدي إلى الملعب.

وكانت وزارة الداخلية أكدت في وقت سابق، "استعداد بغداد من جميع النواحي وجاهزيتها لاستضافة مباراة منتخبنا الوطني أمام نظيره الإماراتي في التصفيات المؤهلة لنهائيَّات كأس العالم 2022".

ويواجه المنتخب العراقي نظيره الإماراتي في 24 من شهر آذار/مارس الحالي ولحساب الجولة السادسة للمجموعة الأولى في التصفيات المونديالية.

وقال الاتحاد العراقي لكرة القدم في وقت سابق، إنه "سيعمل على توفير تقنية حكم الفيديو (الفار) في حال أقر الاتحادين الدولي والآسيوي إقامة المباراة مع المنتخب الإماراتي في بغداد أو البصرة".

ويحتل العراق الترتيب 5 في المجموعة الأولى برصيد 5 نقاط ويحتاج لتحقيق الانتصار على الإمارات وسوريا، مع تعثر منافسيه في الجولة الأخيرة ليصل إلى المركز الثالث.

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مصدر الفيديو: S00iP_xRgHI

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