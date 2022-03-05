عبث اجرامي “جديد” يستهدف البرج ٣٢٨ على خط نقل الطاقة للضغط الفائق ( حديثة – غرب بغداد )

2022/03/05 | 21:08 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اعلنت وزارة الكهرباء، اليوم السبت، عن تعرض البرج 328 على خط نقل الطاقة للضغط الفائق “حديثة – غرب بغداد” الى عمل تخريبي.وذكر بيان للوزارة، انه “تتوالى الأعمال التخريبية الهادفة للنيل من جهود ملاكات وزارة الكهرباء في إتمام جاهزية المنظومة الكهربائية الوطنية لفصل الصيف المقبل، وجاءت هذه المرة على نفس خط نقل الطاقة الكهربائية […]

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