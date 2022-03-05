الكهرباء: سقوط 6 أبراج لنقل الطاقة غربي بغداد

2022/03/05 | 21:13 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اهمية هذا الخط تكمن في ربط محطتي توليد سد حديثة وغرب بغداد التحويلية.

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