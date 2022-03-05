الزراعة: العراق ليس بمعزل عن التداعيات الغذائية للحرب الروسية الاوكرانية

2022/03/05 | 21:14 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… دعت وزارة الزراعة، اليوم السبت، لزيادة الدعم المقدم إليها في موازنة 2022، وجعل ملف الأمن الغذائي أولوية لمواجهة التحديات التي أثرت على إنتاج العديد من المحاصيل وفي مقدمتها الحنطة، فيما أكدت أن أسعارها الحالية عالمياً هي الأعلى منذ 14 عاماً جراء الحرب الروسية الأوكرانية.وقال الوكيل الفني لوزارة الزراعة ميثاق عبد الحسين للتلفزيون […]

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