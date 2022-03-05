القوات الامنية تضبط وكراً سريا في “زور الوند” يقف وراء 5 هجمات

2022/03/05 | 21:15 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى… كشف مصدر امني رفيع في ديالى، السبت، عن تنفيذ عملية نوعية في زور الوند شمال ديالى.وقال المصدر في حديث لـ/ المعلومة/،ان” قوات الجيش نفذت عملية نوعية من ثلاثة محاور في عمق زور الوند(98كم شمال شرق بعقوبة) لتعقب اهداف داعشية اثمرت عن ضبط وكر سري للتنظيم يقف وراء 5 هجمات”.واضاف ان “القوة […]

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