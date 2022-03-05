2022/03/05 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أنا معارض أذن أنا غير موجود – نوزاد حسن لا يفضل احد ان يكون معارضا.الجميع يريد ان يشترك في الحكومة.ويبدو ان منافع السلطة تغري اكثر من ممارسة دور المعارض الذي لا يفضل احد القيام به ابدا.وهذا الامر هو سبب الخلاف السياسي الذي وصلنا اليه. ان حكومة الاغلبية لا حكومة التوافق هو طموح جديد على الساحة […]

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