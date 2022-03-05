2022/03/05 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سنة على زيارة القديس والنتاج غائب والثمر غير مقطوف – علي الشكري منذ سنة خلت ، وطأت اقدام قداسة البابا فرنسيس أرض العراق ، في زيارة هي الأولى بتاريخ العراق لقداسة بابا الفاتيكان ، فمثل هذه الزيارة لم يسبق وأن كرم بها حبر اعظم ، العراق .فكانت واحدة من أبرز أحداث العراق للقرن الحادي والعشرين […]

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