2022/03/05 | 21:15 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الزواج السياسي – ياسر الوزني سخر الله سبحانه وتعالى لنبيه سليمان مالم يسخر لغيره ثم أكرمه بالزواج من بلقيس ملكة سبأ فصار زواجاً ملكياً في ظل رعاية ربانية، ومالم يمكن أستنتاجه أن غاية هذا النوع من الزيجات الدنيوية لابد لها من غايات هي في علم الله الخاص عدا الأعتقاد أنه نوعاً من الزواج (الدينسياسي) لوصح هذا […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الزواج السياسي – ياسر الوزني) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الزواج السياسي – ياسر الوزني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).