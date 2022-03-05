توب 5: كواليس حوار محمد بن سلمان.. ورد بوتين على العقوبات على روسيا

2022/03/05 | 21:20 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من كواليس حوار "أتلانتيك" مع ولي العهد السعودي، واعتبار بوتين العقوبات المفروضة على روسيا "إعلان حرب"، ومشاهد تصدي مدنيين أوكرانييدن لجنود روس مسلحين، وتفاعل بعد تداول فيديو لتصرف من زيلينسكي أمام صحفيين، وصولا إلى أهمية نفط السعودية إذا حظرت أمريكا النفط الروسي...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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