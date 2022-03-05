2022/03/05 | 21:26 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ اكد مركز الإعلام الرقمي DMC، اليوم السبت، قيام فيسبوك بتدشين حملة ضد الصفحات المستنسخة غير القانونية التي ظهرت في الاسابيع الماضية، وتسببت بملايين “الاعجابات التلقائية” والعشوائية للمستخدمين، كما رصدها فريق المركز .واضاف المركز في بيانٍ، ان “ملايين المستخدمين في العراق ودول العالم اشتكوا من ظهور صفحات يظهر انهم قاموا بالاعجاب بها دون ان […]

ظهرت المقالة مركز الإعلام الرقمي: فيسبوك يُدشن حملة لحذف صفحات “الاعجاب التلقائي” المستنسخة أولاً على الايام نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مركز الإعلام الرقمي: فيسبوك يُدشن حملة لحذف صفحات “الاعجاب التلقائي” المستنسخة) نشر أولاً على موقع (الايام نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مركز الإعلام الرقمي: فيسبوك يُدشن حملة لحذف صفحات “الاعجاب التلقائي” المستنسخة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الايام نيوز).