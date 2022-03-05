2022/03/05 | 21:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت كوريا الشمالية، السبت، مقذوفا قالت سيول إنه "صاروخ بالستي" وذلك قبل أربعة أيام من الانتخابات الرئاسية في كوريا الجنوبية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.. بيونغ يانغ تطلق "صاروخا بالستيا") نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وسط الغزو الروسي لأوكرانيا.. بيونغ يانغ تطلق "صاروخا بالستيا") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).